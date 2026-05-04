Accadde oggi | 4 maggio la peste milanese descritta da Alessandro Manzoni

Il 4 maggio è ricordato come la data in cui, nel romanzo di Alessandro Manzoni, i magistrati di Milano si rivolsero al governatore per chiedere misure contro la peste che aveva colpito la città. La narrazione descrive le decisioni prese e le reazioni della popolazione di fronte alla grave epidemia. Il testo fornisce dettagli sulla situazione e sugli interventi messi in atto per contenere la diffusione del contagio.

Nel celebre romanzo storico di Alessandro Manzoni, I promessi sposi, il 4 maggio 1630 i magistrati cittadini si rivolsero al governatore per chiedere provvedimenti fiscali urgenti per far fronte all’emergenza peste: fra questi, la sospensione delle imposte governative e la cessazione di nuovi alloggiamenti militari. Lo pregarono, inoltre, di informare il re della situazione.Non solo: i magistrati presero anche la decisione di chiedere al cardinale Federigo Borromeo di indire una processione solenne per portare il corpo di San Carlo per le vie della città, affinché si scongiurasse la minaccia della peste. Borromeo rifiutò, dal momento che, in caso di insuccesso, la cittadinanza avrebbe potuto perdere la propria fiducia nella protezione del Santo.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 4 maggio, la peste milanese descritta da Alessandro Manzoni Notizie correlate Accadde oggi: 2 maggio, la morte di Leonardo Da VinciIl 2 maggio 1519, ad Amboise, sulle rive della Loira, morì Leonardo da Vinci, uno dei più grandi geni dell’umanità, forse il genio per antonomasia. Panini Comics presenta “Alessandro Manzoni raccontato da Topolino”Panini Comics presenta Alessandro Manzoni raccontato da Topolino, il nuovo TopoLibro da collezione dedicato a uno dei padri della letteratura...