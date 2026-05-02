Accadde oggi | 2 maggio la morte di Leonardo Da Vinci

Il 2 maggio 1519, a Amboise, sulle rive della Loira, morì Leonardo da Vinci. Nato nel 1452, è riconosciuto come uno dei più grandi geni dell’umanità, noto per aver lasciato un segno indelebile nel campo dell’arte, della scienza e dell’ingegneria. La sua morte fu registrata ufficialmente nei documenti dell’epoca, che ne riportano il decesso in quella data e luogo.

Il 2 maggio 1519, ad Amboise, sulle rive della Loira, morì Leonardo da Vinci, uno dei più grandi geni dell’umanità, forse il genio per antonomasia. Vasari racconta che Francesco I di Francia, quando seppe della sua morte, scoppiò in un pianto sconsolato: da tre anni l’aveva nominato “primo pittore, architetto e ingegnere del re”.Fu un evento ricco di antefatti, racconti eriguardo a quella che sarebbe dovuta essere la sua tomba. Un testamento redatto poco prima del giorno di morte, il che lascia supporre che Leonardo sentisse ormai di essere prossimo alla fine.Non si sa se soffrisse di qualche malattia: pare negli ultimi tempi la sua mano destra fosse paralizzata, ma le cause di questa paresi non si conoscono.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 2 maggio, la morte di Leonardo Da Vinci Au cœur du Moyen Âge : les secrets oubliés du Paris médiéval - Laissez-vous guider Stephane Bern MG Notizie correlate Leonardo da Vinci: il genio che unì arte e scienza dal cuore di VinciIl 15 aprile 1452, tra le mura di una dimora rurale ad Anchiano, nasceva un individuo che avrebbe trasformato radicalmente il concetto di conoscenza... Leggi anche: Accadde oggi: 31 marzo, la morte di Anne Frank Altri aggiornamenti Si parla di: Almanacco di Oggi Sabato 02 Maggio 2026; Almanacco del Mese. Maggio 2026. Curiosità, consigli, accadde oggi.