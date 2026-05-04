Abusano dello stato di salute dell' anziano assistito e gli rubano 2 milioni di euro due arresti a Manduria

A Manduria, due coniugi sono stati arrestati con l’accusa di aver approfittato dello stato di salute di un anziano assistito, sottraendogli più di 2 milioni di euro. Le indagini hanno portato all’arresto dopo che si è accertato che i due avevano manipolato l’anziano per ottenere il denaro. La vicenda riguarda un caso di circonvenzione d’incapace con conseguenze patrimoniali rilevanti.

Due arresti domiciliari e oltre 2 milioni di euro sequestrati, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Taranto. Due coniugi di Manduria sono stati accusati di aver abusato dello stato di infermità mentale di un anziano che assistevano, appropriandosi progressivamente dei suoi beni. L’indagine, avviata dopo la denuncia del nipote della vittima nel luglio del 2023, ha portato alla luce una serie di reati aggravati e una truffa ai danni di altri due anziani. Due arresti a Manduria Le accuse della Procura e i reati contestati L’origine dell’indagine: la denuncia del nipote La ricostruzione dei fatti e i beni...🔗 Leggi su Virgilio.it

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Abusano dello stato di salute dell'anziano assistito e gli rubano 2 milioni di euro, due arresti a ManduriaDue coniugi di Manduria arrestati per circonvenzione d’incapace: sottratti oltre 2 milioni di euro a un anziano assistito. virgilio.it

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