Abruzzo | nuova piattaforma digitale per il Codice identificativo Cir
In Abruzzo è stata lanciata una nuova piattaforma digitale dedicata al rilascio del Codice identificativo Cir. La piattaforma permette di ottenere il codice attraverso una procedura online semplificata. Chi deve richiedere il codice deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso il municipio prima di ricevere il documento. La piattaforma mira a facilitare il processo per i richiedenti e a snellire le pratiche amministrative.
? Cosa scoprirai Come ottenere il codice Cir tramite la nuova piattaforma regionale?. Chi deve presentare la SCIA al comune prima del rilascio?. Quali sono i passaggi per richiedere il codice nazionale Cin?. Come influirà il sistema Sitra sulla gestione dei flussi turistici?.? In Breve Accesso tramite SPID o CIE al portale locazioni.abruzzoturismo.it. Obbligo SCIA al SUAP comunale per locazioni imprenditoriali. Richiesta successiva del codice nazionale CIN tramite Banca Dati Nazionale. Integrazione con sistema Sitra per monitoraggio flussi turistici regionali. Dal 5 maggio 2026, i cittadini e gli intermediari immobiliari in Abruzzo potranno ottenere il Codice identificativo di riferimento per le locazioni turistiche tramite una nuova piattaforma digitale regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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