Dopo il ritorno di Lukaku, il Napoli non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali e ha mantenuto un silenzio totale. Nel frattempo, l’allenatore della squadra è stato visto sorridere dopo la vittoria, mentre Conte, un altro tecnico, si è mostrato deluso e in silenzio. La situazione si è sviluppata senza comunicati ufficiali, lasciando spazio a interpretazioni sulle reazioni dei protagonisti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 11 maggio 2025, il tecnico dell’SSC Napoli, Antonio Conte, ha lasciato lo Stadio Diego Armando Maradona con un sorriso, dopo una convincente vittoria per 4-0 contro il Cremonese. Questo risultato segna una ripresa significativa per il Napoli, che ha mostrato un gioco dominante e una voglia di riscatto dopo la sconfitta per 2-0 contro la Lazio la scorsa settimana. Conte si è espresso in modo entusiasta nei confronti dei suoi giocatori, elogiando le prestazioni di alcuni tra i migliori elementi in campo e sottolineando l’importanza del gioco di squadra.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Conte del Napoli deluso: silenzio totale dopo il ritorno di Lukaku.

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