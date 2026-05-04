Abbiamo arrestato tuo figlio veniamo a prendere soldi e gioielli per liberarlo | a processo

Un uomo è stato portato in tribunale dopo aver tentato di truffare un anziano con la finta notizia dell’arresto di un figlio e la richiesta di soldi e gioielli. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, l’individuo ha reagito scagliandosi contro gli agenti presenti. La vicenda si è svolta nel corso di un procedimento giudiziario in cui sono emersi dettagli sulla truffa e sull’episodio di violenza.

Tenta di truffare un anziano con la tecnica del finto incidente stradale e dell’arresto di un parente e poi si scaglia contro i poliziotti intervenuti per bloccarlo.Un 59enne italiano, difeso dall’avvocato Francesco Cinque, è finito davanti al giudice del tribunale penale di Perugia per.🔗 Leggi su Perugiatoday.it MARSEILLE : La police peut-elle reprendre les cités Notizie correlate "I soldi o rapiamo tuo figlio". Presa la banda delle estorsioniMinacce di morte, di rapire il figlio e violenze allo scopo di estorcere a più riprese denaro in diverse occasioni. Falso militare porta via soldi e gioielli a un anziano: arrestato dai veri carabinieriAncora un tentativo di truffa ai danni di una persona anziana, questa volta nel territorio di Eboli, dove un malvivente ha messo in atto il classico... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Stefania Rago, chi era la donna uccisa dal marito a Foggia: arrestato l'uomo. Gli spari dopo la lite, lei scriveva: ?Non abbasserò la...; Pedofilia via internet, indaga anche l’Fbi: il giovane di Casnate va ai domiciliari; 53 bambini sospettati di essere vittime di violenza presso l’asilo nido Little Aresha di Yogyakarta. Ladro arrestato in flagrante, il figlio: Perché sempre a noi? A chi abbiamo dato fastidio?Perché sempre a noi, perché? A chi abbiamo dato fastidio?. E ancora: Ci dovevamo ritirare (dovevamo tornare a casa, ndr) tutti e due, secondo me le guardie lo hanno preso, questi infami bastardi…. fanpage.it 'Sfregio tuo figlio con acido',arrestatoPADOVA, 15 GEN - Ha tentato di estorcere 5000 euro ad una madre minacciandola di deturpare il volto del figlio minore con dell'acido. Per questo un italiano 25enne con piccoli precedenti è stato ... lagazzettadelmezzogiorno.it Ben tornato a casa Carlo! Questa mattina a Segrate abbiamo posato una pietra d'inciampo dedicata a Carlo Golinelli, proprio lì davanti alla casa in cui viveva e nella quale non fece mai ritorno. Carlo aveva 17 anni quando fu arrestato nel 1944 dalle SS nazist - facebook.com facebook