i soldi o rapiamo tuo figlio presa la banda delle estorsioni

Le forze dell'ordine hanno arrestato un gruppo coinvolto in una serie di estorsioni che hanno visto minacce di morte, rapimenti di figli e violenze. Le indagini hanno portato all'identificazione dei responsabili, responsabili di aver costretto le vittime a consegnare denaro più volte nel corso di diverse occasioni. La banda aveva utilizzato metodi intimidatori per ottenere i soldi richiesti.

Minacce di morte, di rapire il figlio e violenze allo scopo di estorcere a più riprese denaro in diverse occasioni. Una delle due vittime, per non aver ottemperato alle richieste estorsive, era stata anche aggredita fisicamente subendo finendo al pronto soccorso. A mettere a segno i piani estorsivi erano stati tre giovani di origini indiane, un 24enne domiciliato a Porto Sant’Elpidio, uno di 24 anni e uno di 37 residenti tra la bassa reggiana e mantovana. I tre sono comparsi alla sbarra e, al termine del processo, sono stati rispettivamente condannati a tre anni e otto mesi, tre anni e due mesi e quattro anni di reclusione per i reati di estorsione, minaccia aggravata e lesioni personali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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