Campania una legge regionale contro lo spopolamento | 10 milioni per rilanciare le aree interne
La Regione Campania ha approvato una nuova legge per contrastare lo spopolamento, causando l’interesse di molti residenti nelle zone interne. La proposta prevede un fondo di 10 milioni di euro all’anno per sostenere i paesi più colpiti e una revisione dei criteri per individuare le aree a rischio. L’obiettivo è favorire investimenti e servizi nelle comunità più piccole. La misura mira a ridare vita alle zone più isolate del territorio regionale.
Una proposta di legge regionale per le aree interne della Campania, con un fondo dedicato da 10 milioni di euro l’anno e una ridefinizione dei criteri per individuare i territori fragili. È l’iniziativa presentata dal consigliere regionale Maurizio Petracca, che punta a intervenire sullo spopolamento e sulla riduzione dei servizi nei Comuni dell’entroterra. Negli ultimi dieci anni, molti centri delle aree interne campane hanno perso oltre il 10 per cento della popolazione. Un dato che, nella proposta, viene tradotto in conseguenze concrete: chiusura di scuole, contrazione dei servizi, riduzione delle attività economiche, partenza dei giovani.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
