A Modena, nei prossimi tre giorni, i cavalcavia vicino alla stazione saranno chiusi, causando disagi alla viabilità locale. I conducenti diretti a Bologna dovranno seguire percorsi alternativi indicati dalle autorità, con deviazioni che coinvolgono vie secondarie e arterie principali. Il traffico nelle aree industriali subirà un aumento di volume, con possibili congestioni lungo le rotte di accesso e uscita dalla città.

? Cosa scoprirai Quali percorsi alternativi dovranno seguire i conducenti verso Bologna?. Come cambierà il traffico nelle zone industriali di Modena?. Dove si potrà imboccare l'autostrada se Modena Nord sarà chiusa?. Quando finiranno esattamente i blocchi totali sui cavalcavia?.? In Breve Lunedì 4 maggio chiusura totale ingressi stazione Modena Sud dalle 21:00.. Martedì 5 maggio blocco direzione Bologna tra Modena Nord e Modena Sud.. Mercoledì 6 maggio chiusura uscita Modena Nord per rifacimento segnaletica orizzontale.. Traffico deviato su viale Virgilio, Tangenziale Nord e provinciale 623 Vignolese.. Dalle ore 21:00 di lunedì 4 maggio, la stazione di Modena Sud subirà una chiusura totale in entrata per permettere ispezioni ai cavalcavia lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A1, tre notti di blocchi a Modena: chiusi i cavalcavia della stazione

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