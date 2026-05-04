A Welcome le Media Relation di Vortice

Vortice, azienda italiana specializzata nel trattamento dell’aria e nella ventilazione, ha scelto l’agenzia di comunicazione bergamasca Welcome, affiliata all’UNA, per occuparsi delle attività di media relations. La collaborazione riguarda la gestione dei rapporti con i mezzi di comunicazione e la diffusione delle notizie relative all’azienda. Questa scelta si inserisce nel processo di rafforzamento della presenza dell’azienda nel settore.

Vortice, multinazionale italiana leader nel trattamento dell’aria e nella ventilazione, affida a Welcome, agenzia di comunicazione bergamasca, associata UNA, la gestione delle attività di media relations. La collaborazione nasce con l’obiettivo di rafforzare la visibilità d el brand Vortice e valorizzarne il posizionamento a livello nazionale, attraverso una strategia di comunicazione integrata capace di dialogare in modo efficace con i principali stakeholder e media di riferimento. “Abbiamo scelto Welcome per la capacità di proporre un progetto integrato, in grado di coniugare visione strategica e operatività” dichiara Carlo Pagani, CEO e Presidente di Vortice.🔗 Leggi su Bergamonews.it AT HOME / NEW IN STAPLES FOR SPRING H&M, ZARA & M&S. EASY SNACK RECIPE, HAIR & BEAUTY FAVOURITES Notizie correlate Vortice Jolina sull'Italia, poi torna l'inverno con il freddo dei Balcani: temperature 4-5 gradi sotto la mediaSembrava essere arrivato il momento del cambio di stagione e dell'arrivo di temperature primaverili. Previsioni meteo Italia, arriva il vortice ciclonico: le regioni coinvolteUna nuova fase di maltempo si prepara a interessare ampie aree del Paese, con un peggioramento destinato a entrare nel vivo tra oggi e domani. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Intelligenza Artificiale: come cambia il mondo dei media; F1, orari GP Miami 2026: dove vedere la gara in TV e in streaming. A Connexia le media relation di EsselteConnexia amplia il suo portfolio clienti con Esselte, azienda specializzata nella produzione di articoli per ufficio innovativi. Connexia si occuperà della comunicazione di prodotto con attività ... assodigitale.it