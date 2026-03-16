Vortice Jolina sull' Italia poi torna l' inverno con il freddo dei Balcani | temperature 4-5 gradi sotto la media

Un vortice atmosferico legato a Jolina interessa l’Italia, portando condizioni di maltempo e venti intensi. Nel frattempo, l’aria fredda proveniente dai Balcani si sta infiltrando, facendo scendere le temperature di 4-5 gradi sotto la media stagionale. Nonostante le previsioni di un miglioramento, alcune zone del paese potrebbero vedere un ritorno del freddo a metà settimana.