Vortice Jolina sull' Italia poi torna l' inverno con il freddo dei Balcani | temperature 4-5 gradi sotto la media

Da ilmessaggero.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vortice atmosferico legato a Jolina interessa l’Italia, portando condizioni di maltempo e venti intensi. Nel frattempo, l’aria fredda proveniente dai Balcani si sta infiltrando, facendo scendere le temperature di 4-5 gradi sotto la media stagionale. Nonostante le previsioni di un miglioramento, alcune zone del paese potrebbero vedere un ritorno del freddo a metà settimana.

Sembrava essere arrivato il momento del cambio di stagione e dell'arrivo di temperature primaverili. E invece ecco che a metà settimana, su alcune zone del Paese, potrebbe tornare l'inverno. Lo dicono i modelli che vedono una retrogressione fredda dai Balcani verso l'Italia, con l'aria gelida che potrebbe interessare soprattutto il versante adriatico. Le temperature si porteranno 4–5°C sotto la media del periodo. Non si escludono anche nevicate fino a quote collinari sulle regioni centrali adriatiche. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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