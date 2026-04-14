Previsioni meteo Italia arriva il vortice ciclonico | le regioni coinvolte

Una nuova ondata di maltempo sta per interessare diverse zone del Paese, con un peggioramento che si intensificherà tra oggi e domani. Un vortice ciclonico si sta formando, portando condizioni meteorologiche avverse in varie regioni italiane. Le previsioni indicano un aumento delle precipitazioni e venti più intensi, coinvolgendo ampie aree del territorio nazionale.

Una nuova fase di maltempo si prepara a interessare ampie aree del Paese, con un peggioramento destinato a entrare nel vivo tra oggi e domani. Alla base del cambiamento c’è un vortice ciclonico ben strutturato negli strati superiori dell’atmosfera, che favorirà lo sviluppo di piogge e temporali soprattutto sul Centro-Sud. I primi segnali sono attesi già dal pomeriggio, ma sarà nella giornata di mercoledì 15 aprile che la situazione diventerà più instabile e diffusa. A confermare il quadro è il Dipartimento della Protezione Civile, che sulla base delle previsioni ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Il provvedimento, concordato con le regioni coinvolte, prevede per domani un’allerta gialla in diverse aree del territorio nazionale, indicando una criticità ordinaria ma comunque da monitorare attentamente.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Mercoledì 21 gennaio 2026

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