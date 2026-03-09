IT-Wallet non solo patente e tessera sanitaria | dal 2027 tutti i documenti pubblici in formato digitale Cosa cambia per i cittadini e le amministrazioni

Dal 2027, tutti i documenti pubblici, oltre alla patente e alla tessera sanitaria, saranno disponibili in formato digitale grazie a un DPCM firmato il 18 febbraio. Le nuove norme stabiliscono come e quando avverrà l’introduzione di questa tecnologia, coinvolgendo cittadini e amministrazioni nelle procedure di digitalizzazione dei documenti ufficiali. È prevista una fase di implementazione che interesserà diverse procedure pubbliche e servizi.

Il DPCM, firmato il 18 febbraio scorso, ha fissato le regole e i tempi di espansione del portafoglio digitale. Il documento è stato elaborato dal Dipartimento per l'innovazione digitale della Presidenza del Consiglio in collaborazione con il Ministero dell'Economia e il Ministero della Pubblica amministrazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

