IT-Wallet non solo patente e tessera sanitaria | dal 2027 tutti i documenti pubblici in formato digitale Cosa cambia per i cittadini e le amministrazioni

Da orizzontescuola.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 2027, tutti i documenti pubblici, oltre alla patente e alla tessera sanitaria, saranno disponibili in formato digitale grazie a un DPCM firmato il 18 febbraio. Le nuove norme stabiliscono come e quando avverrà l’introduzione di questa tecnologia, coinvolgendo cittadini e amministrazioni nelle procedure di digitalizzazione dei documenti ufficiali. È prevista una fase di implementazione che interesserà diverse procedure pubbliche e servizi.

Il DPCM, firmato il 18 febbraio scorso, ha fissato le regole e i tempi di espansione del portafoglio digitale. Il documento è stato elaborato dal Dipartimento per l'innovazione digitale della Presidenza del Consiglio in collaborazione con il Ministero dell'Economia e il Ministero della Pubblica amministrazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

IO: Patente, Tessera Sanitaria e oltre: 10 milioni di IT-Wallet, digitalizzazione PA ancora in evoluzione.Oltre 10 Milioni di Italiani con Patente e Tessera Sanitaria su IO: Cresce l’Adozione di IT-Wallet, ma la Digitalizzazione della PA è Ancora Lontana...

Decreto semplificazioni: carta d’identità «a vita», Isee automatico e tessera elettorale digitale. Cosa cambia per i cittadiniCarte d’identità più longeve, scontrini da archiviare con meno scrupoli, dati Isee acquisiti d’ufficio.

Tutto quello che riguarda IT Wallet non solo patente e tessera...

Temi più discussi: Pa, non solo patenti e tessere sanitarie: entro un anno tutti i documenti nell’It-wallet; IL SOLE 24 ORE * ITALIA: PA, NON SOLO PATENTI E TESSERE SANITARIE: ENTRO UN ANNO TUTTI I DOCUMENTI NELL’IT-WALLET; IT Wallet: tutti i tuoi documenti saranno digitali entro il 2027; Addio portafoglio: in arrivo la tessera elettorale digitale su IT Wallet.

it wallet non solo patentePa, non solo patenti e tessere sanitarie: entro un anno tutti i documenti nell’It-walletIn un anno, il portafoglio digitale degli italiani sarà rivoluzionato. Non solo la patente e la tessera sanitaria, già presenti dalla fine del 2024. Ma anche tutti gli altri ... msn.com

It-Wallet, rivoluzione digitale: entro il 2027 tutti i documenti nello smartphone. Cosa cambiaLo Stato prepara il grande salto nel portafoglio digitale . Entro febbraio 2027 tutti i cittadini italiani potranno avere nello smartphone ... innovazione.tiscali.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.