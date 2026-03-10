BBQ Expo - Butcher Show

Alla BBQ Expo - Butcher Show si sono viste cotture di quindici ore, con bark impeccabili e rub aromatizzati con agrumi mediterranei. Sono state presentate nuove miscele di pepe studiate nei dettagli, mentre chef e appassionati hanno potuto assaggiare diverse tecniche di preparazione e presentazione della carne. L’evento ha attirato visitatori interessati a scoperte e innovazioni nel mondo del barbecue.

Cotture da quindici ore, bark perfetto, rub che profumano di agrumi mediterranei, nuove miscele di pepe studiate al millimetro. Il barbecue sta cambiando pelle anche in Italia: sempre meno semplice grigliata, sempre più tecnica, ricerca sugli ingredienti, cultura gastronomica. A raccontare questa trasformazione sarà BBQ Expo, la più grande manifestazione europea dedicata al mondo del barbecue e della cucina outdoor, in programma dall'11 al 14 aprile 2026 a Fiere di Parma, in contemporanea con Butcher Show, il nuovo il format interamente dedicato all'arte della macelleria contemporanea.