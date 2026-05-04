A Ravenna la 51esima edizione della StraRavenna memorial Attilio Gatta

Domenica 7 giugno si terrà a Ravenna la 51ª edizione della StraRavenna Memorial Gatta Attilio, una gara podistica che avrà come punto di partenza e di arrivo il centro sportivo della Polisportiva Ponte Nuovo, situato in via Ancona 43. La manifestazione coinvolge i partecipanti in una corsa che si svolge nel centro della città, con il percorso che attraversa diverse zone di Ravenna.

Domenica 7 giugno si svolgerà la 51ª edizione della StraRavenna Memorial Gatta Attilio, manifestazione podistica con partenza e arrivo presso il centro sportivo della Polisportiva Ponte Nuovo, in via Ancona 43.L’iniziativa è organizzata dalla ASD Polisportiva Ponte Nuovo e prevede diverse.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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