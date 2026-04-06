Trofeo Pilade Cinquini le foto della 51esima edizione

Il Trofeo Pilade Cinquini si è svolto questa mattina sulle colline di Strettoia, nella zona di Pietrasanta. La 51esima edizione si è aperta con una giornata soleggiata che ha messo in risalto i paesaggi della Versilia, con il verde delle alture e il cielo terso. Gli atleti hanno partecipato all’evento in un’atmosfera luminosa, mentre in lontananza si potevano scorgere scorci sul mare. Sono state scattate numerose fotografie per documentare la manifestazione.

Pietrasanta (Lucca), 6 aprile 2026 – Una mattina luminosa ha accolto gli atleti sulle colline di Strettoia, dove il sole di aprile ha esaltato ogni dettaglio del paesaggio versiliese: il verde delle alture alle spalle, l’aria tersa e, in lontananza, scorci che si aprono verso il mare. Un contesto che ha dato valore aggiunto al 51° Trofeo Pilade Cinquini, corsa ormai radicata nel territorio. Su un percorso collinare interamente asfaltato, tecnico ma scorrevole, l’Atletica Pietrasanta Versilia, in collaborazione con l’Associazione Pro Strettoia, ha organizzato una gara regionale su strada di quasi 10 km sotto l’egida del Comitato Regionale Fidal. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trofeo Pilade Cinquini, le foto della 51esima edizione A Strettoia torna il trofeo Pilade CinquiniPietrasanta, 1 aprile 2026 – Nel cuore della Versilia più autentica, tra le pendici che guardano il mare e i profili delle Apuane, la frazione di... Trofeo Oltrarno, foto e classifica della 39esima edizioneFirenze, 1 febbraio 2026 – Una gara definita da molti come “bella tosta”, ma proprio per questo capace di affascinare e conquistare. Temi più discussi: A Strettoia torna il trofeo Pilade Cinquini; Parte il Circuito Strade d'Oro 2026!; Torna il trofeo Pilade Cinquini. Posti per la gara e la camminata; A Strettoia torna il trofeo Pilade Cinquini. A Strettoia torna il trofeo Pilade CinquiniL’appuntamento è per il giorno di Pasquetta ... msn.com Torna il trofeo Pilade Cinquini. Mezzo secolo e non sentirloIn principio era una passeggiata organizzata a Pasquetta per andare fino in Palatina. Poi invece è diventata una corsa podistica che ancora oggi risveglia la comunità di Strettoia e fa accorrere ... lanazione.it 51° Trofeo Pilade CINQUINI 6Aprile2026 Strettoia RITROVO:Ore presso PARTENZE:Ore Minipercorso facebook