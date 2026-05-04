Nelle ultime ore si è svolto un momento di commozione in ricordo di Alex Zanardi, il campione che ha ispirato molte persone con la sua forza e determinazione. La sua scomparsa ha suscitato molte reazioni, e in molti hanno ricordato il suo ruolo nel mostrare come si possa affrontare anche la vita più difficile. La notizia ha fatto il giro dei media e ha portato alla ribalta una figura che ha lasciato un segno nel mondo dello sport e oltre.

IL COMMENTO. Nelle ore dell’addio ad Alex Zanardi, l’uomo che ha insegnato a tutti ad andare oltre i propri limiti nello sport e nell’esistenza stessa, l’Atalanta tira malinconicamente i remi in barca, ammaina le vele, si abbandona alla corrente sperando sia sufficiente a farla arrivare in porto per inerzia. Finale triste per una stagione che a un certo punto sembrava potesse riservare ben altre soddisfazioni. Finale triste non per il settimo posto in sé (niente mugugni, è la nostra dimensione ha detto correttamente Luca Percassi in settimana celebrando la vittoria della Primavera in Coppa Italia), quanto per il modo in cui sta maturando: mancando sempre l’ultimo passo, che si trattasse di risalire sul treno Champions dopo un recupero entusiasmante, come di raggiungere la finale di Coppa Italia dopo aver travolto la Juve.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - A questa Atalanta mancano i 5 secondi di Alex Zanardi

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