A Boboli, nel cuore di Firenze, si trova un'area conosciuta come il Giardino delle Camelie, definito da alcuni come un “giardino segreto”. La zona è accessibile ai visitatori e ospita diverse piante di camelie, visibili da percorsi interni al parco. La scoperta di questo spazio aggiunge un elemento inedito alla visita del complesso storico.

Firenze, 26 marzo 2026 - A Boboli si trova un "giardino segreto", noto come il Giardino delle Camelie. In epoca medicea questo spazio era strettamente riservato ad alcuni componenti della famiglia granducale. Alla fine del Settecento fu destinato alla coltivazione delle camelie, in linea con la moda del tempo. Nel giardino prevale la specie Camellia japonica, con una collezione di 49 esemplari appartenenti a 37 varietà. Alcune si distinguono per dimensioni e colori, tra cui la splendida “Candidissima”, risalente al 1830. Ordinariamente chiuso al pubblico, ora questo suggestivo angolo di Boboli è aperto fino al 10 maggio, nelle giornate di sabato e domenica, con visite accompagnate dal personale del Giardino di Boboli, per gruppi di massimo 25 persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Boboli, apre il giardino ‘segreto’ delle camelie

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