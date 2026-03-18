Gabriele Corsi alla guida di Buy It Now | il nuovo talent delle invenzioni

Gabriele Corsi si prepara a una nuova sfida televisiva: il conduttore romano sarà al timone di Buy It Now – Mai più senza, il nuovo show di prima serata del Nove, in arrivo il prossimo autunno. Lo scopo? Cercare inventori e dare spazio a idee originali pronte a conquistare il pubblico e il mercato. Come funziona Buy It Now – Mai più senza. Ogni puntata vede dieci inventori salire sul palco per presentare la propria creazione. Di fronte a loro ci sono cinquanta potenziali acquirenti, che fungono da giuria, e una giuria tecnica composta da tre volti noti: Mara Maionchi, Giorgio Mastrota e il perito d’arte Stefano D’Onghia. Il primo ostacolo è il tempo: solo 90 secondi per convincere tutti con un pitch chiaro, efficace e capace di spiegare utilità e potenzialità del prodotto. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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