Ostia arriva il divieto di fumo in riva al mare Bandite tutte le sigarette

Da iltempo.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ostia è stato adottato un nuovo divieto di fumare sulla spiaggia, che vieta l'uso di sigarette in tutte le aree di battigia. La misura entra in vigore in un’ottica di tutela ambientale e si applica a tutte le persone che si trovano sul litorale durante i mesi estivi. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità locali e avrà effetto immediato.

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