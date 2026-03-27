Ostia arriva il divieto di fumo in riva al mare Bandite tutte le sigarette

A Ostia è stato adottato un nuovo divieto di fumare sulla spiaggia, che vieta l'uso di sigarette in tutte le aree di battigia. La misura entra in vigore in un’ottica di tutela ambientale e si applica a tutte le persone che si trovano sul litorale durante i mesi estivi. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità locali e avrà effetto immediato.

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