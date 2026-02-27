A Firenze, domenica 1° marzo alle 10, nell’ambito della programmazione di marzo dell’Associazione A.Gi.Mus., si terrà un evento musicale dedicato ai grandi classici del cinema italiano presso l’ospedale di Careggi. La giornata prevede l’esecuzione di brani scelti dal repertorio cinematografico nazionale, coinvolgendo un ensemble di musicisti professionisti. L’iniziativa si inserisce all’interno di un ciclo di appuntamenti musicali programmati per il mese.

Firenze, 27 febbraio 2026 - La programmazione del mese di marzo dell’Associazione A.Gi.Mus. si apre domenica 1° marzo, alle ore 10.30, presso l’Aula Magna del Nuovo Ingresso dell’ospedale di Careggi (Largo Brambilla 3, ingresso libero) con l’Ensemble ArkAttak che eseguirà un repertorio con le più belle musiche del cinema italiano, accompagnate dalla proiezione di video. Con Virginia Ceri al violino e Luca Provenzani al violoncello in veste di solisti, l’ensemble porrà al centro del repertorio i capolavori di Ennio Morricone, Nicola Piovani e Nino Rota. L'Ensemble ArkAttak è una formazione modulare, che in base al contesto spazia dal duo all’orchestra da camera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, a Careggi in Musica risuonano i grandi classici del cinema italiano

