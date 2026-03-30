Martedì 31 marzo alle 18:30, nella Sala del Maggior Consiglio, si tiene l’evento di apertura del ciclo “Cantautori, Pop e Rap. Punti di vista” con la band “Ricchi e Poveri”. L’iniziativa, organizzata presso Palazzo Ducale, prevede una serie di incontri e performance dedicati a diversi generi musicali e artistici. L’ingresso è libero e l’appuntamento è rivolto a un pubblico di appassionati e curiosi.

I “Ricchi e poveri” aprono martedì 31 marzo nella Sala del Maggior Consiglio alle ore 18:30 il ciclo “Cantautori, Pop e Rap. Punti di vista”, curato da Roberto Vecchioni e Margherita Rubino, con un incontro dal titolo “Quando il pop è planetario”. Al termine sarà conferito ai Ricchi e Poveri il premio “Palazzo Ducale – Oltre le Mura”. Interverranno i giornalisti Paolo Giordano e Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX, parteciperà L’Ensemble Vocale “Cromosuoni”. Ingresso libero. Con “Cantautori, Pop e rap. Punti di vista”, a cura di Roberto Vecchioni e Margherita Rubino, Palazzo Ducale avvia una riflessione sulla musica ligure, a partire... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - I Ricchi e Poveri a Palazzo Ducale inaugurano il ciclo “Cantautori, Pop e Rap. Punti di vista”

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