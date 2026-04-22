A Palazzo de' Mayo la presentazione del libro di Ruffini promotore di Più Uno

Giovedì 23 aprile, alle ore 18, Ernesto Ruffini, fondatore del movimento civico Più Uno, sarà in Abruzzo, a Chieti, per partecipare a Palazzo de’ Mayo alla presentazione del suo libro “Più Uno. La politica dell’uguaglianza”.L’iniziativa rappresenta un’occasione di confronto pubblico sui temi.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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