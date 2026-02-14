Il nuovo asilo nido Presto l’inaugurazione con la ricerca di personale

Il nuovo asilo nido di Marzocchino aprirà già ad aprile, dopo mesi di lavori. La struttura, situata accanto alla scuola d’infanzia Collodi, necessita ancora di personale qualificato. La gestione sta cercando educatori e assistenti per accogliere i primi bambini. La costruzione è quasi completa e l’obiettivo è di avviare il servizio al più presto.

Ad aprile potrebbe già essere inaugurato – il primo in assoluto – il nuovo asilo nido in fase di realizzazione adiacente la scuola d'infanzia Collodi di Marzocchino. I lavori, avviati a marzo 2024, sono infatti in dirittura d'arrivo e presto saranno contattate – tramite anagrafica – tutte le famiglie dei potenziali baby utenti che potranno così visitare in anteprima la struttura. Ma non solo: il nuovo servizio comporterà anche l'assunzione di educatori qualificati. "Sono in atto le sistemazioni esterne – racconta il sindaco Lorenzo Alessandrini – ed è stata piantata la recinzione per la piena sicurezza del giardino.