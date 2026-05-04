A Monza il mercatino per la festa della mamma

A Monza, il centro cittadino si anima con un mercatino dedicato alla Festa della mamma. L’evento si svolge in strada e propone bancarelle con prodotti artigianali, fiori e specialità alimentari. La manifestazione coinvolge operatori locali e attira visitatori di diverse età, offrendo un’occasione per acquistare regali e godersi l’atmosfera festiva. La giornata si svolge senza particolari incidenti o problematiche segnalate.

Un appuntamento speciale a Monza che in occasione della Festa della mamma trasforma il centro città in un palcoscenico di sapori e colori. Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 maggio in in piazza Centemero e Paleari si anima infatti con il Mercato dei prodotti tipici e regionali, una festa-mercato.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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