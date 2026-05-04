A Milano il declino delle botteghe | sono spariti 755 negozi di quartiere in 10 anni ma gli affitti aumentano

Negli ultimi dieci anni, in Italia sono scomparse oltre 86.000 attività commerciali di vicinato, mentre in Lombardia si registra un trend analogo. A Milano, il numero di negozi di quartiere è diminuito di 755 unità, con un calo che riguarda principalmente le botteghe di quartiere. Nel frattempo, i canoni di affitto continuano ad aumentare, influenzando la presenza di attività locali in molte zone della città.

In Italia più di 86mila negozi di vicinato sono scomparsi negli ultimi dieci anni, e in Lombardia le cose non vanno meglio. Nella nostra Regione il saldo in negativo conta quasi 13mila attività cessate, con Brescia nella situazione più critica e Milano che, seppur non la peggiore, segna numeri.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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