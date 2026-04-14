Negozi di quartiere sparite 8mila botteghe in 10 anni in Emilia Romagna | ecco dove

Negli ultimi dieci anni in Emilia Romagna sono scomparse circa 8.000 botteghe di quartiere. Le chiusure si sono concentrate principalmente nelle aree urbane, portando a una riduzione significativa di negozi di piccole dimensioni. Nonostante ciò, le imprese che sono riuscite a mantenersi aperte hanno aumentato il numero di assunzioni. La situazione evidenzia un cambiamento nel tessuto commerciale locale, con le chiusure che continuano a influenzare il panorama di quartiere.

Bologna, 14 aprile 2026 – Le saracinesche si abbassano, le vetrine si svuotano, ma chi resta assume di più. È un quadro fatto di profondi chiaroscuri quello tracciato in Emilia Romagna dalla prima edizione dell’ Osservatorio Reciprocità e Commercio Locale, realizzato da Nomisma in collaborazione con Percorsi di Secondo Welfare. Se a livello nazionale negli ultimi 10 anni sono scomparsi oltre 86mila negozi di vicinato, la nostra regione non fa eccezione: tra il 2015 e il 2025 il saldo è negativo per 8.019 unità locali, con un calo complessivo del -9,5%. Un fenomeno di ‘desertificazione commerciale che minaccia non solo l'economia, ma anche la coesione sociale e i tradizionali punti di riferimento delle comunità cittadine.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Negozi di quartiere, sparite 8mila botteghe in 10 anni in Emilia Romagna: ecco dove Negozi, più di 4mila chiusi in Emilia-Romagna negli ultimi 13 anni: “Commercio di prossimità sotto pressione intensa”. Ecco i settori più colpitiBologna, 12 marzo 2026 – Sono più di 4mila i negozi spariti in Emilia-Romagna negli ultimi 13 anni. Emilia-Romagna: 4.000 negozi chiusi in 13 anniQuattromila esercizi commerciali hanno abbandonato le strade dell’Emilia-Romagna nel corso di tredici anni, segnando una riduzione strutturale del...