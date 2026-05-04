A Lioni Capolinea Irpinia | la mostra tra arte memoria e sapori

Da avellinotoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lioni si tiene l’evento “Capolinea Irpinia: arte, memoria e sapori”, una mostra collettiva che combina opere d’arte e elementi legati alla cultura locale. L’iniziativa include anche la presentazione del libro di Federico Curci intitolato “Dieta mediterranea”. L’evento si svolge in un contesto che unisce tradizione enogastronomica e identità territoriale, attirando visitatori e appassionati di arte e cultura.

Un appuntamento che intreccia arte, cultura, identità territoriale e tradizione enogastronomica: è questo il cuore dell’evento “Capolinea Irpinia: arte, memoria e sapori”, una mostra collettiva accompagnata dalla presentazione del libro di Federico Curci “Dieta mediterranea. Patrimonio Unesco e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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