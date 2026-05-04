A Lioni Capolinea Irpinia | la mostra tra arte memoria e sapori
A Lioni si tiene l’evento “Capolinea Irpinia: arte, memoria e sapori”, una mostra collettiva che combina opere d’arte e elementi legati alla cultura locale. L’iniziativa include anche la presentazione del libro di Federico Curci intitolato “Dieta mediterranea”. L’evento si svolge in un contesto che unisce tradizione enogastronomica e identità territoriale, attirando visitatori e appassionati di arte e cultura.
Un appuntamento che intreccia arte, cultura, identità territoriale e tradizione enogastronomica: è questo il cuore dell’evento “Capolinea Irpinia: arte, memoria e sapori”, una mostra collettiva accompagnata dalla presentazione del libro di Federico Curci “Dieta mediterranea. Patrimonio Unesco e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Notizie correlate
Narni, la mostra d’arte contemporanea ‘Il silenzio delle pietre’: “Un confronto tra memoria storica e visioni contemporanee”Una mostra di arte contemporanea denominata ‘Il silenzio delle pietre’ è in programma a palazzo Eroli.
Leggi anche: Terni, la mostra San Valentino Arte: “Tradizione e innovazione, memoria e ricerca" FOTO E PARTECIPANTI