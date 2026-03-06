Narni la mostra d’arte contemporanea ‘Il silenzio delle pietre’ | Un confronto tra memoria storica e visioni contemporanee

A Narni si terrà una mostra di arte contemporanea intitolata ‘Il silenzio delle pietre’ presso palazzo Eroli. L’esposizione presenta opere di artisti che esplorano il rapporto tra memoria storica e visioni contemporanee. La mostra sarà accessibile al pubblico e resterà aperta per un periodo determinato. Non sono stati annunciati eventi correlati o inaugurazioni ufficiali.

Una mostra di arte contemporanea denominata ‘Il silenzio delle pietre’ è in programma a palazzo Eroli. L’evento – da sabato 7 a sabato 14 marzo - è promosso da Infinito Arte, realtà curatoriale guidata dal critico e giornalista Christian Humouda e attiva a livello nazionale. Il vernissage si terrà alle 16,30 alla presenza delle autorità civili e culturali. Prevista la presenza del presidente del Consiglio comunale Michele Francioli. La rassegna è organizzata e diretta da Christian Humouda. Prosegue un percorso che punta a mettere in relazione artisti emergenti e affermati, valorizzando al tempo stesso contesti architettonici di grande rilievo storico attraverso i linguaggi dell’arte contemporanea. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

