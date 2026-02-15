Terni la mostra San Valentino Arte | Tradizione e innovazione memoria e ricerca FOTO E PARTECIPANTI
A Terni, la tredicesima edizione del concorso internazionale ‘San Valentino Arte’ si svolge al Museo Diocesano, attirando artisti da tutto il mondo. La mostra nasce dall’obiettivo di unire tradizione e innovazione, coinvolgendo numerosi partecipanti che presentano opere inedite. Tra le creazioni, spiccano dipinti e sculture realizzate negli ultimi mesi, che riflettono le nuove tendenze artistiche.
‘Avanguardie e tradizione’ il tema selezionato per l’edizione 2026. Domenica 22 febbraio l'evento conclusivo con le premiazioni Tredicesima edizione per il concorso internazionale ‘San Valentino Arte’ in corso nella splendida location del Museo Diocesano. Ideato da Maela Piersanti ed organizzato da Madè Eventi e dall’associazione Ponte degli Artisti, rinnova il proprio impegno nella promozione dell’arte contemporanea attraverso una mostra–concorso che mette in dialogo tradizione e innovazione, memoria e ricerca, radici culturali e sperimentazione espressiva. Fulcro della manifestazione è la mostra concorso, che riunisce artisti provenienti da diversi contesti e linguaggi, chiamati a confrontarsi con il tema dell’edizione 2026 ‘Avanguardie e tradizione’.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Tradizione e Innovazione: Mostra Internazionale di Arte Contemporanea
Collescipoli, Biennale d’arte speciale ‘San Valentino’: “L’incontro: persone, culture” TUTTI I PARTECIPANTI
Dal 1 al 7 febbraio, il chiostro di Santa Cecilia a Collescipoli si trasforma in un palcoscenico d'arte internazionale.
Terni celebra la Festa di San Valentino 2026: fede, giovani e Cioccolentino nel segno dell’amoreCon Elisabetta Lomoro, responsabile dell’Ufficio Stampa e Comunicazioni sociali Diocesi Terni-Narni-Amelia tracceremo nella trasmissione Fatti e Commenti in onda su Teleorte da sabato 14 febbraio e vi ... newtuscia.it
A Terni la festa di San Valentino 2026 è una proposta di santità per i giovaniAnche quest’anno la diocesi di Terni celebra solennemente la festa del santo patrono, San Valentino, primo vescovo di Terni e patrono principale della Città, nonché protettore degli innamorati. Quest’ ... acistampa.com
