Pontenure intitola un giardino al partigiano Giuseppe Comolli
A Pontenure, in occasione del 25 aprile, il giardino situato in via Bosi sarà intitolato a Giuseppe Comolli, nato nel 1917 e morto nel 1973. L'inaugurazione è prevista alle 8,30, anticipata rispetto alle altre manifestazioni comunali e provinciali. Comolli era un comandante partigiano di brigata conosciuto come
In occasione del 25 aprile, anticipato alle ore 8,30-8,45 per altre manifestazioni comunali e provinciali, a Pontenure verrà inaugurato e intitolato il giardino posto in via Bosi a Giuseppe Comolli (1917-1973), pontenurese, in ricordo del comandante partigiano di brigata "Pippo" operante in.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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