Pontenure intitola un giardino al partigiano Giuseppe Comolli

A Pontenure, in occasione del 25 aprile, il giardino situato in via Bosi sarà intitolato a Giuseppe Comolli, nato nel 1917 e morto nel 1973. L'inaugurazione è prevista alle 8,30, anticipata rispetto alle altre manifestazioni comunali e provinciali. Comolli era un comandante partigiano di brigata conosciuto come