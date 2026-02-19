Memoria orgoglio ed emozione | intitolato un giardino al pittore neoimpressionista Aldo Foti

La decisione di dedicare un giardino a Aldo Foti nasce dal desiderio di ricordare il suo contributo artistico e il legame con il territorio. Foti, pittore neoimpressionista, ha lasciato un’impronta forte nella comunità locale con le sue opere colorate e innovative. La cerimonia di intitolazione si è svolta ieri, con la partecipazione di cittadini e appassionati d’arte. Un momento di emozione che ha coinvolto molte persone, desiderose di onorare la memoria di un artista che ha saputo raccontare la città attraverso i suoi quadri.

Battaglia, sindaco facente funzioni, ha preso parte all'intitolazione del largo verde, situato all'inizio del viale Europa e dedicato al ricordo del pittore reggino "La nostra comunità vive un momento di grande significato. Intitolare una strada al pittore Aldo Foti rappresenta un gesto di memoria, di riconoscenza e di responsabilità verso la nostra storia". Con queste parole il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia è intervenuto nel corso della cerimonia di intitolazione di un giardino, in un largo situato all'inizio del viale Europa, dedicato alla memoria del pittore del reggino.