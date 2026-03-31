Strambinello donna di 30 anni caduta nel torrente | salvata dopo l' allarme dato da un passante

Ieri pomeriggio a Strambinello, una donna di 30 anni è finita nel torrente Chiusella vicino al Ponte Preti. Un passante ha dato l’allarme, e le operazioni di salvataggio sono iniziate immediatamente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno recuperato la donna e l’hanno portata in sicurezza. La vicenda si è svolta in una zona frequentata e vicino a un punto di passaggio pedonale.

Attimi di paura ieri pomeriggio, 30 marzo, a Strambinello. Una donna di 30 anni è caduta nelle acque del torrente Chiusella, all’altezza del Ponte Preti. I carabinieri stanno indagando per chiarire cosa sia successo. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato un gesto volontario. Per fortuna, un passante si è accorto di tutto e ha dato l’allarme al 112. Sono intervenuti i vigili del fuoco, anche con l’elicottero drago, i sommozzatori, i sanitari del 118 di Azienda Zero e i carabinieri. La ragazza è stata recuperata ed è stata trasportata all’ospedale in condizioni non gravi. Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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