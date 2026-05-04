A Gaville torna la Festa di Primavera
Domenica 10 maggio 2026, la località di Gaville si trasformerà nel cuore pulsante della memoria rurale toscana con la trentaseiesima edizione della "Festa di Primavera". L'evento, patrocinato dal Comune di Figline e Incisa Valdarno, si svilupperà tra il piazzale della Pieve e la Casa della.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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