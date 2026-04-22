Panissa natura e amici a quattro zampe | a Casalino torna la Festa di Primavera
Il Comune di Casalino si veste a festa per accogliere la bella stagione. Sabato 25 aprile, l'Associazione Casalino Eventi organizza la Festa di Primavera, una giornata dedicata alla convivialità e alla riscoperta del territorio presso il centro "6 Serie di Impronte" in Via Curino 1a.Mattinata in.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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