A Chieti un incontro su L’Illuminismo abruzzese | Ferdinando Galiani e Melchiorre Delfico

A Chieti si è svolto un incontro dedicato all’Illuminismo abruzzese, con un focus su due figure importanti come Ferdinando Galiani e Melchiorre Delfico. L’evento è stato organizzato dall’associazione culturale Teate Nostra in collaborazione con i dipartimenti universitari di Lettere, Arti e Scienze Sociali, e di Studi Socio-Economici Gestionali e Statistici. La discussione ha approfondito il ruolo e le opere di questi pensatori nel panorama culturale dell’epoca.