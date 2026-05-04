A Chieti un incontro su L’Illuminismo abruzzese | Ferdinando Galiani e Melchiorre Delfico
A Chieti si è svolto un incontro dedicato all’Illuminismo abruzzese, con un focus su due figure importanti come Ferdinando Galiani e Melchiorre Delfico. L’evento è stato organizzato dall’associazione culturale Teate Nostra in collaborazione con i dipartimenti universitari di Lettere, Arti e Scienze Sociali, e di Studi Socio-Economici Gestionali e Statistici. La discussione ha approfondito il ruolo e le opere di questi pensatori nel panorama culturale dell’epoca.
L’associazione culturale Teate Nostra, in collaborazione con il dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali e con il dipartimento di Studi Socio-Economici Gestionali e Statistici dell’università G. d’Annunzio Chieti- Pescara, organizza il ciclo di conferenze “Chieti prima di Chieti-Chieti e.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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