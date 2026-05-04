A bordo dello scooter non si ferma all' alt | arrestato per fuga pericolosa Rischia fino a 5 anni

Un uomo a bordo di uno scooter senza casco non si è fermato all’alt e ha dato inizio a un inseguimento. Durante la corsa, il veicolo del fuggitivo si è scontrato con un’auto di piccole dimensioni. La polizia ha arrestato il soggetto con l’accusa di fuga pericolosa, reato che prevede una pena fino a cinque anni di carcere.

Senza casco e a bordo di uno scooter non si è fermato all'alt. Ne è nato un inseguimento, con il fuggitivo che è finito per scontrarsi con una Smart.I fatti sono cominciati ad Ardea, all'altezza di viale Nuova California. In sella al motociclo un 24enne romeno: quando gli è stato intimato di.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Non si ferma all'alt dei carabinieri. Fuga pericolosa: arrestatoPerugia, 17 marzo 2026 - Arrestato in flagranza di reato ad Assisi un 25enne, originario del posto, ritenuto responsabile di fuga pericolosa, reato... Non si ferma all’alt dei carabinieri . Arrestato per “fuga pericolosa“Non si ferma all’alt dei Carabinieri tanto da rendere necessario l’inseguimento, guai per un venticinquenne assisano che era alla guida con la...