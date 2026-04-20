Pauroso incidente in moto muore al Civile dopo 12 giorni di agonia
Un grave incidente in moto si è verificato il 4 aprile scorso, coinvolgendo un uomo in sella a una Ducati. Dopo dodici giorni di cure intensive, l’uomo è deceduto al pronto soccorso di Brescia. La vittima, conosciuta come Macia, è rimasta in ospedale fino al decesso, avvenuto recentemente. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulle condizioni del traffico in quella zona.
Si è spento al Civile di Brescia dopo 12 giorni di agonia: questo il triste destino di Massimiliano Sacchieri, da tutti conosciuto come Macia, ricoverato in Terapia intensiva a seguito del grave incidente in cui era rimasto coinvolto, il 4 aprile scorso, mentre in sella alla sua moto Ducati aveva.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
San Marzano di S.G. Incidente con moto: muore 17enne
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