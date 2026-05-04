Durante una gita con le compagne, una ragazza di 15 anni si è sentita male all’interno di una camera d’albergo ed è stata portata in ospedale. Secondo quanto riferito, aveva consumato alcol e si è verificato un episodio di intossicazione. Il sacerdote presente ha visitato i genitori della giovane e ha espresso parole di sostegno, sottolineando l’attenzione della famiglia e l’atteggiamento responsabile dei genitori.

Osimo, 4 maggio 2026 – Era in gita con le sue amiche e si è sentita male nella camera di albergo. Quella che doveva essere una gita scolastica gioiosa in Puglia per tutte le classi seconde dell’istituto superiore “Corridoni Campana” ha avuto un brutto intoppo la scorsa settimana, a Ostuni per la precisione. La 15enne è stata portata in nosocomio per aver bevuto troppo. Un cocktail di vodka e altri superalcolici, da quello che sembra, l’ha costretta al ricovero. I suoi genitori si sono precipitati a riprenderla. I provvedimenti disciplinari. Provvedimenti disciplinari sono scattati nei suoi confronti e delle sue compagne. La dirigente scolastica Milena Brandoni è intervenuta da decine di chilometri di distanza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A 15 anni si ubriaca in gita e finisce in ospedale, don Paolo “assolve” ed elogia i genitori

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Ubriaca di vodka a 15 anni in gita scolastica: “Provvedimenti disciplinari per la studentessa e le amiche”. E i prof si dividonoOsimo (Ancona), 4 maggio 2026 – Era in gita scolastica con le sue amiche e si è sentita male nella camera di albergo.

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