Ubriaca molesta i genitori | donna di 44 anni finisce in ospedale

Una donna di 44 anni è stata trasportata in ospedale dopo aver molestato i genitori in casa a Giussano, in via Baracca. L'episodio si è verificato alle 17.20 di giovedì 5 marzo, quando i genitori hanno chiamato i soccorsi a seguito del comportamento della figlia, che risultava evidente essere sotto l’effetto dell’alcol. Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine.

Molesta i genitori in casa e loro chiamano i soccorsi. L'episodio è avvenuto intorno alle 17.20 di giovedì 5 marzo, a Giussano in via Baracca.Protagonista della vicenda una 44enne, che secondo quanto appreso dalla redazione di MonzaToday, in quel momento era ubriaca. Preoccupati per le condizioni della figlia, i due coniugi hanno chiamato i soccorsi. Sul posto, assieme ai carabinieri della compagnia di Seregno è intervenuta un'ambulanza di Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza, inviata in codice giallo dalla centrale operativa del 118. La donna è poi stata portata all'ospedale di Desio sempre in codice giallo. Purtroppo, in Brianza non è il primo caso di aggressione all'interno delle mura domestiche.