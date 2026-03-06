Ubriaca molesta i genitori | donna di 44 anni finisce in ospedale

Da monzatoday.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 44 anni è stata trasportata in ospedale dopo aver molestato i genitori in casa a Giussano, in via Baracca. L'episodio si è verificato alle 17.20 di giovedì 5 marzo, quando i genitori hanno chiamato i soccorsi a seguito del comportamento della figlia, che risultava evidente essere sotto l’effetto dell’alcol. Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine.

Molesta i genitori in casa e loro chiamano i soccorsi. L’episodio è avvenuto intorno alle 17.20 di giovedì 5 marzo, a Giussano in via Baracca.Protagonista della vicenda una 44enne, che secondo quanto appreso dalla redazione di MonzaToday, in quel momento era ubriaca. Preoccupati per le condizioni della figlia, i due coniugi hanno chiamato i soccorsi. Sul posto, assieme ai carabinieri della compagnia di Seregno è intervenuta un’ambulanza di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, inviata in codice giallo dalla centrale operativa del 118. La donna è poi stata portata all’ospedale di Desio sempre in codice giallo. Purtroppo, in Brianza non è il primo caso di aggressione all'interno delle mura domestiche. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: Ubriaca fradicia in pieno giorno, donna collassa e finisce in ospedale

Leggi anche: Cade dalla finestra a Seregno: donna di 48 anni finisce in ospedale

He ruined her for another love. Reborn, she slaps him and sends him to hell!

Video He ruined her for another love. Reborn, she slaps him and sends him to hell!

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.