Durante una gita scolastica, una ragazza di 15 anni è stata trovata ubriaca di vodka nella stanza dell’albergo. La situazione ha portato all’intervento delle autorità scolastiche, che hanno adottato provvedimenti disciplinari nei confronti della studentessa e delle sue amiche. La vicenda ha diviso i professori, alcuni dei quali hanno sostenuto sanzioni più severe, mentre altri hanno chiesto un’analisi più approfondita. La ragazza si è sentita male nel corso della visita.

Osimo (Ancona), 4 maggio 2026 – Era in gita scolastica con le sue amiche e si è sentita male nella camera di albergo. Sono state loro a chiamare gli insegnanti accompagnatori che sono subito intervenuti per portarla in ospedale. Quella che doveva essere una gita gioiosa in Puglia per tutte le classi seconde dell’istituto superiore ‘Corridoni Campana’ di Osimo ha avuto un brutto intoppo la scorsa settimana, a Ostuni per la precisione. La 15enne è stata portata in nosocomio per aver bevuto troppo. Un cocktail di vodka e altri superalcolici, da quello che sembra, l’ha costretta al ricovero. I suoi genitori si sono precipitati a riprenderla. Provvedimenti disciplinari sono scattati subito nei suoi confronti e delle sue compagne.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ubriaca di vodka a 15 anni in gita scolastica: “Provvedimenti disciplinari per la studentessa e le amiche”. E i prof si dividono

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