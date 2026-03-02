Anziana rapinata e truffata ad Apricena | intervento lampo della polizia due arresti

Un'anziana è stata vittima di una rapina e di una truffa ad Apricena. La polizia del commissariato di San Severo è intervenuta prontamente e ha arrestato due persone ritenute responsabili di questi reati. Gli agenti hanno anche riferito che durante l'operazione ci sono state resistenze e lesioni a pubblico ufficiale.

Gli agenti di polizia del commissariato di San Severo, ha tratto in arresto due soggetti ritenuti responsabili di rapina, truffa aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.Durante le attività di perlustrazione delle aree urbane di Apricena, gli agenti di polizia hanno notato un giovane.