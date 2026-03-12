Marito prende a schiaffi la moglie a Perugia lei si rifugia in un negozio | intervento lampo della polizia

A Perugia, un uomo di 31 anni ha aggredito la moglie con schiaffi all’interno di un negozio. La donna si è rifugiata nel negozio per mettersi in salvo, mentre la polizia è intervenuta rapidamente. L’uomo è stato denunciato per minacce gravi e percosse nei confronti della partner. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto subito dopo la chiamata di emergenza.

È scattata a Perugia una denuncia per minacce gravi e percosse. Un 31enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria dopo essere stato sorpreso a minacciare e aggredire la moglie all’interno di un esercizio commerciale, spinto da motivi di gelosia. La segnalazione e l’intervento degli agenti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con una chiamata al Numero Unico di Emergenza che segnalava una lite in corso presso un esercizio commerciale di Perugia. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, trovando l’uomo all’esterno del locale in evidente stato di agitazione. Il soggetto, marito della donna che aveva richiesto l’intervento, stava urlando frasi offensive e minacciose rivolte alla moglie, rimasta all’interno insieme ad alcuni familiari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

