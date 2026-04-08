Sul palco del teatro di Montecarotto Via dei Matti 43 per la stagione di prosa ' L’ora del Teatro'
Sabato 11 aprile alle 21, il teatro comunale di Montecarotto ospiterà lo spettacolo “Via dei Matti 43”, un monologo scritto e interpretato da Marco Valeri. L’evento fa parte della stagione di prosa denominata “L’Ora del Teatro”. La rappresentazione si terrà nel teatro di Montecarotto, situato in via dei Matti 43.
MONTECAROTTO - Sabato 11 aprile alle ore 21, il teatro comunale di Montecarotto ospita “Via dei Matti 43”, monologo teatrale scritto e interpretato da Marco Valeri, nell’ambito della stagione di prosa “L’Ora del Teatro”. La drammaturgia è condivisa con il regista Francesco Niccolini; lo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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