Kohlhaas di Marco Baliani sul palco del Teatro Peroni

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Lo spettacolo Kohlhaas di Marco Baliani nasce alla fine degli anni Ottanta ed è considerato una pietra miliare del teatro di narrazione italiano. Il debutto risale al 1989 e rappresenta uno dei momenti fondativi di quella forma teatrale centrata sulla parola, sul racconto diretto e sulla relazione viva tra attore e pubblico. L’opera è tratta dal racconto Michael Kohlhaas di Heinrich von Kleist (1808-1810), ispirato a una vicenda realmente accaduta nel Cinquecento in Germania.🔗 Leggi su Veronasera.it

Cresce l’attesa al Teatro Peroni di San Martino Buon Albergo, dove sabato sera va in scena “Tre sedie ovvero la scenografia”.

