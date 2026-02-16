Rifiuti in un anno scoperti 181 evasori totali della Tari

Nel corso dell'ultimo anno, le autorità fiorentine hanno individuato 181 persone che non hanno pagato la Tari, la tassa sui rifiuti, causando un mancato entrate di diversi milioni di euro. Tra i motivi principali, ci sono case affittate senza regolare contratto e attività commerciali che evitano di versare la tassa. La polizia municipale ha effettuato controlli mirati in quartieri con alta presenza di immobili sfitte e negozi chiusi da tempo. Durante le verifiche, sono stati trovati anche condomini che non avevano mai presentato dichiarazioni ufficiali.

In un anno, quello appena trascorso, sono stati scoperti a Firenze 181 evasori totali della Tari, la tassa sui rifiuti. I dati arrivano direttamente da Palazzo Vecchio, che ha stilato il bilancio 2025 sulle attività di controllo congiunta di ispettori ambientali di Plures Alia, tecnici di controllo, polizia municipale e ufficio ambiente del Comune. I controlli "casa per casa" hanno interessato 1.655 utenze: sono emerse 113 posizioni debitorie, di cui 51 successivamente regolarizzate. Dopo essere stati scoperti tutti i 181 evasori totali avrebbero poi regolarizzato la loro posizione "consentendo il recupero di oltre 12.