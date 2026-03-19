Pesaro il caso dei 51 collaboratori domestici scoperti evasori totali | oltre 2,5 milioni occultati al Fisco

A Pesaro, sono stati individuati 51 collaboratori domestici che hanno nascosto oltre 2,5 milioni di euro al Fisco. Le indagini, condotte dal 2019 al 2024, hanno portato alla scoperta di questa evasione totale, coinvolgendo diverse persone e attività. La scoperta si inserisce in un quadro di controlli più ampi sull’evasione fiscale legata al lavoro domestico.

È di 51 collaboratori domestici individuati come evasori totali e di oltre 2,5 milioni di euro sottratti al Fisco il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino. L’attività, avviata a partire dal novembre dello scorso anno, è stata finalizzata a garantire l’equità fiscale nel settore dei collaboratori domestici, noti come colf e badanti, attivi nel capoluogo e nei comuni della provincia. Controlli mirati grazie a banche dati e collaborazione con INPS Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio attraverso un’attenta analisi delle banche dati in uso al Corpo, integrata da elementi forniti dall’INPS. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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