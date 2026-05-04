Il 4 maggio 1949 si sono verificati degli eventi che hanno portato alla morte di alcuni uomini. Nonostante la loro scomparsa, il loro nome e le azioni rimangono presenti nella memoria collettiva. La data segna un momento di perdita, ma anche di riflessione su figure che hanno lasciato un segno nel passato. La loro vicenda continua a essere ricordata anche molti anni dopo.

Il 4 Maggio 1949 scomparvero degli uomini. Il loro mito, tuttavia, non scompare mai a dispetto di un tempo che corre rapido. Generazioni e generazioni di sportivi, italiani e non solo, hanno sentito parlare almeno una volta del Grande Torino e di quegli eroi che avevano davvero fatto calcio. 4 Maggio 1949, il giorno dopo l’ultima partita. Il 3 Maggio 1949 Valentino Mazzola e compagni giocarono a Lisbona contro il Benfica. Non era un impegno ufficiale, non esisteva la Coppa dei Campioni che poi si sarebbe chiamata Champions League, nè altre competizioni europee. Era un’amichevole organizzata per aiutare Francisco Ferreira, capitano del Benfica e simbolo del calcio portoghese, che attraversava gravi difficoltà economiche.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - 4 Maggio 1949: muoiono degli uomini, il loro mito vive ancora

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