In Italia, la Lega mantiene un forte legame con l’immagine di Donald Trump, considerato un punto di riferimento. Questo rapporto si è consolidato nel tempo, con il partito che spesso si ispira alle posizioni e alla figura dell’ex presidente statunitense. La presenza di questa associazione è evidente nel linguaggio e nelle scelte politiche adottate dal partito.

Dal Nobel per la pace all'uscita dall'Oms, passando per la battaglia contro gli "antifa": tutte le iniziative del partito di Matteo Salvini a sostegno del tycoon Il mito supera la realtà. Da anni in Italia c'è un partito che più di ogni altro guarda con interesse a Donald Trump: la Lega. La formazione guidata da Matteo Salvini non ha mai fatto troppi misteri nel sostenere apertamente le posizioni - anche le più discutibili - del tycoon. Nei giorni scorsi il vicepresidente del Consiglio ha definito il conflitto in Medio Oriente una "stramaledetta guerra di cui nessuno sentiva il bisogno". Qualcuno ci ha visto un tentativo di "scaricare" il presidente statunitense. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - La Lega vive con il mito di Trump

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