Netflix ha deciso di interrompere definitivamente la produzione del film Perfect, che avrebbe dovuto raccontare l’impresa sportiva di Kerri Strug. Il progetto è saltato a seguito dell’uscita di Millie Bobby Brown dal cast, causata da divergenze creative tra l’attrice e la produzione. Il crollo di un progetto ambizioso sulle Olimpiadi. La narrazione cinematografica dedicata ai Giochi di Atlanta del 1996 non vedrà la luce. L’obiettivo era trasporre sullo schermo il sacrificio della ginnasta statunitense Kerri Strug, diventata iconica per aver completato un salto al volteggio nonostante una gravissima lesione alla caviglia. Quell’istante, in cui l’atleta atterra con precisione per poi soccombere al dolore mentre viene portata via dal proprio allenatore, doveva costituire il fulcro emotivo della pellicola.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio al film su Kerri Strug: Netflix blocca tutto dopo il caso Brown

Chi è Kerri Strug, la ginnasta che sarà interpretata da Millie Bobby Brown nel film biografico PerfectUna questione di disciplina Nata il 19 novembre 1977 a Tucson, in Arizona, Kerri Strug crescet5r in un ambiente profondamente orientato allo sport.

Millie Bobby Brown, Netflix cancella il suo film sulle Olimpiadi per "divergenze creative"A Hollywood, non sempre le storie più forti arrivano fino allo schermo e vale anche se nel cast spiccano attori di punta come Millie Bobby Brown, con...